Meno tasse se adotti un cane o un gatto: la proposta di un comune calabrese

Meno tasse se adotti un animale. La campagna è stata lanciata dal Comune di Rose, nel Cosentino, ed è l'ultima di una lunga serie di iniziative firmate da amministrazioni locali per promuovere la presa in carico di cani e gatti da parte dei residenti. Il piccolo centro calabrese assicura uno sconto fino a 250 euro sulla tassa rifiuti per 4 anni a tutti quelli che preleveranno un cane o un gatto abbandonato dalle strutture convenzionate con il Comune. "Più affetto meno tasse" è lo slogan del progetto lanciato sui social, dove saranno condivise le foto dei cuccioli pronti per essere dati in affido. Chi è interessato può presentare la sua domanda già sulle pagine web per dare una casa a tanti animali finiti in canili o gattili.