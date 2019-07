l'appello 23 luglio 2019 11:55 Oristano, quattro cuccioli abbandonati trovati da una famiglia di turisti: "Ora cerchiamo qualcuno che li adotti" Gli animalisti si scagliano contro chi li ha lasciati sul ciglio della strada. Laura Masutti, dellʼassociazione L.I.D.A.: "Mi vergogno di vivere in un paese così incivile"

"Lunedì 22 luglio stavo tornando dalla spiaggia intorno alle 12.30 con la mia famiglia - siamo in vacanza in provincia di Oristano, Sardegna - quando ad un certo punto, sul ciglio della strada, ho visto un cagnolino piccolo e bianco", il racconto fatto a Tgcom24 è di Giorgia Paolillo, una turista torinese, che prosegue: "A quel punto abbiamo accostato l'auto e ci siamo fermati. Io sono scesa e ho sentito altri guaiti provenire da alcune frasche, le ho spostate e sotto c'erano altri quattro cuccioli". Si tratta di cagnolini di media taglia, forse dei maremmani, bianchi senza e alcuna macchia, hanno meno di 10 giorni di vita. Giorgia decide di portarli con sé e, come si fa in questi casi, chiama subito le autorità per dare notizia del ritrovamento e chiedere aiuto, ma nessuno le risponde.

Così Giorgia inizia a chiamare tutte le strutture della zona per trovare una sistemazione per i cuccioli, ma niente: alcune non rispondono, altre non hanno i mezzi per far fronte a questo tipo di emergenze. "Li abbiamo portati anche dal veterinario perché tutti e quattro avevano le pulci", racconta la donna, "ora stanno bene. Poi ci siamo procurati il latte per animali e dei biberon per alimentarli. Purtroppo noi rimaniamo in Sardegna solamente fino a venerdì 26 luglio, poi dobbiamo ritornare a casa, in Piemonte, speriamo di trovare una sistemazione dignitosa per loro entro quella data. Se qualcuno volesse adottarli ci scriva al più presto". Il numero per mettersi in contatto direttamente con Giorgia via whatsapp è 3663080171.