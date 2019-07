Cagnolina si lascia morire di dolore dopo essere stata abbandonata quattro volte | I volontari: "Non abbiamo fatto in tempo a salvarla"

Fragolina era il nome del cane che si è lasciato morire di tristezza dopo essere passato di proprietà quattro volte in quattro anni. Era una femmina di bracchetto. I continui passaggi da una famiglia all'altra, perché di volta in volta non ritenuta idonea alla caccia né alla riproduzione , potrebbero averle procurato così tanta sofferenza da ucciderla. Quando l'associazione animalista Lida, sezione di Ciriè (Torino), è venuta a conoscenza del suo passato, ha contattato l'ultimo proprietario perché consentisse a darle una famiglia definitiva. "C'era la disponibilità - racconta a Tgcom24 Laura Masutti , la responsabile dell'associazione che in 20 anni di attività ha trovato casa a tremila tra cani e gatti, - ma dovevamo far passare l'estate, stagione di emergenza per via dei tanti abbandoni". Il cuore di Fragolina, però, ha ceduto prima. "Non abbiamo fatto in tempo a salvarla, - è il cruccio. - E anche la legge così obsoleta non tutela gli animali: Fragolina, suo malgrado, è il simbolo di ciò".

La sfortunata storia di Fragolina"Conosciamo da tempo il primo padrone di Fragolina - racconta a Tgcom24 Laura Masutti della Lida di Ciriè-Valli di Lanzo - perché eravamo riusciti a fargli cedere un cane sordo che teneva confinato in giardino e ad affidarlo a una coppia che tuttora se ne prende cura".



"Successivamente avevamo visto - continua il racconto - che aveva preso un altro cane, Fragolina, e poi un terzo, dopo aver dato via Fragolina". "Questa situazione ci aveva messo in allerta - ricorda Masutti - così, in qualità di guardie zoofile, abbiamo provveduto a ricostruire tutte le vicissitudini di Fragolina attraverso il suo chip: aveva alla fine cambiato quattro proprietà".



"Abbiamo raggiunto l'ultimo padrone, anche lui scontento di lei perché non adatta alla riproduzione; così avevamo preso un accordo: l'avrebbe tenuta fino a settembre prima di darla a una famiglia che potesse tenerla in casa". Sembra finalmente arrivato il lieto fine per Fragolina, ma purtroppo alla volontaria arriva all'improvviso la brutta notizia: "E' morta".



"Non sappiamo se la cagnolina avesse delle patologie - conclude Masutti, - ma è probabile che questi continui passaggi di proprietà possano averle causate gravi sofferenze. Non abbiamo fatto in tempo a salvarla, perché l'estate non è un buon periodo per i cani. Colpa anche delle leggi, troppe e obsolete, che non sono mai dalla parte degli animali: basti pensare che a chi viene sequestrato un cane perché non tenuto in maniera idonea, viene poi permesso di prenderne altri. Un paradosso".