Maltempo, crolla ponte nel Crotonese: nessun ferito

Ancora disagi dovuti al maltempo in Calabria. A Melissa (Crotone) un ponte è crollato in seguito alle incessanti piogge delle ultime ore. Nessuna persona risulta coinvolta. Intanto il personale dell'Anas è al lavoro da sabato mattina per ripristinare le condizioni di transitabilità sulla strada statale 106 "Jonica", ancora invasa di fango e detriti nella zona del Crotonese.