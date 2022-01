Giovane segregato per anni in Calabria: legato al letto di un tugurio

Legato al letto in un tugurio in Calabria per anni. A denunciare vicenda che vede protagonista un 27enne è Cosmo De Matteis, presidente emerito nazionale del Sindacato dei medici italiani. Liberato dai carabinieri, il giovane ha diversi problemi psicologici e di comunicazione: "Quando è stato tolto da quella situazione - ha spiegato il medico a "Pomeriggio Cinque" - il ragazzo era in grave condizioni, al pari di quella di un cavernicolo: non sapeva camminare e non sa mangiare, tanto che è stato necessario alimentarlo con i liquidi".

Attualmente il ragazzo è ricoverato in una struttura, che però lo potrà ospitare soltanto per 60 giorni. Lì il giovane è accudito dagli operatori che lo hanno in cura: "In alcuni casi si è rivelato anche aggressivo - ha continuato il medico - ora dopo i primi giorni di ricovero, sta già migliorando".

La trasmissione di Canale 5 è riuscita poi a intercettare anche la madre che ha negato quanto scritto nei verbali dei Carabinieri: "Non è vero che l'ho legato - ha replicato - sono malignità che circolano da anni, volevano portarlo in una struttura, ma in molti lo hanno rifiutato".