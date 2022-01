Calabria, abusi su due sorelle minorenni: arrestata anche la madre

-olycom

A San Giovanni in Fiore, in provincia di Cosenza, due persone sono state arrestate dai carabinieri per presunti abusi sessuali ai danni di due sorelle minori, una delle quali disabile. Arrestati il presunto responsabile delle violenze, un 46enne, che si trova adesso in carcere e la madre delle vittime, 48enne, al momento agli arresti domiciliari. Anche il padre delle minorenni avrebbe avuto un ruolo nella vicenda, a lui è stato notificato l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.