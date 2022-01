Milano, aggressioni in Duomo: primi indagati per violenza sulle tedesche

Ansa

Sono indagati, a vario titolo, per violenza sessuale di gruppo e rapina, nel caso dell'aggressione alle due studentesse tedesche i tre giovani perquisiti a Torino dalla Squadra mobile milanese. I tre sono coinvolti nell'inchiesta sugli abusi di Capodanno in piazza Duomo a Milano. Dalle ultime audizione delle vittime è emerso che le ragazze sono state trattate dal "branco" come "merce", con battute raccapriccianti.