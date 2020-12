Crotone, assunto dopo anni passati a "lavorare" davanti al supermercato: la storia a lieto fine di un migrante

Assunto dopo anni passati nel piazzale di un supermercato, a Crotone , a chiedere spiccioli in cambio di un piccolo aiuto ai clienti in difficoltà. E' la storia a lieto fine di Kemo Darboe , migrante di 40 anni originario del Gambia, che è riuscito finalmente a trovare un lavoro sicuro. Ad assumerlo è stato il supermarket di via Gioacchino da Fiore grazie all'intervento del titolare del punto vendita, Francesco Policastrese.

Il contratto in negozio - "Il mio è stato un gesto normale - ha detto a SkyTg24 -. Non voglio che sia strumentalizzato. Ho pensato che quell'uomo meritasse un'opportunità e io gliel'ho data". Arrivato in Italia diversi anni fa, il gambiano "lavorava" da tempo fuori da quel supermercato. Per Kemo adesso c'è un contratto in regola, per il momento a tempo determinato.

"Educato e gentile" - "Conosco quell'uomo da anni - dice ancora Policastrese -. E' educato, non ha mai dato fastidio a nessuno e quando si è rivolto a me per chiedermi aiuto io gli ho offerto questo contratto di lavoro. Non l'ho fatto per farmi pubblicità, è stato un gesto naturale".

La richiesta di un encomio - Ma diversi cittadini, saputa la notizia, hanno subito inviato una lettera al sindaco Vincenzo Voce perché offra al titolare del supermercato un encomio. Il motivo, dice la lettera, è quello di "aver dato dignità a uno dei tanti 'invisibili' con storie tristi e drammatiche alle spalle, storie che loro vivono sulla propria pelle ma che noi comuni cittadini non conosciamo".