Reggio Emilia, marocchino chiede l'elemosina davanti al supermercato: assunto dal proprietario

Per circa due anni ha chiesto le elemosina davanti a un negozio, fino a quando il proprietario non ha deciso di assumerlo. E' la storia a lieto fine di Nour Eddine Bouka , un 24enne marocchino, che da qualche giorno sta svolgendo un tirocinio all'interno di un punto vendita di una nota catena di supermercati per la vendita di prodotti biologici a Reggio Emilia.

A raccontare come è nata l'idea di concedere una possibilità al giovane è Daniele Gallinari, responsabile del negozio NaturaSì della città emiliana. "Fin da subito - ha speigato a Il Resto del Carlino - si è mostrato molto gentile ed educato, conquistando anche le simpatie della nostra clientela. Con il passare del tempo, abbiamo imparato a conoscere la sua bontà d’animo e il suo desiderio di un'occupazione. Era costantemente in cerca di un lavoro tramite gli enti preposti".



Ed è stato proprio grazie a una telefonata con una responsabile di un centro per la formazione professionale che si è riusciti a trovare una soluzione per Nour Eddine. Ma ora c'è un ultimo ostacolo da superare: "Si deve applicare per imparare bene l’italiano - ha aggiunto Gallinari -. Risolto questo aspetto, quando scadrà il periodo di tirocinio a settembre, la nostra intenzione è di poterlo tenere in pianta stabile perché è davvero un ragazzo d’oro".