Caro bollette, un imprenditore calabrese aiuta i dipendenti con un bonus da 50mila euro

Un bonus da 50mila euro per far fronte al caro bollette. Tutti i dipendenti della Clinica San Vitaliano di Catanzaro hanno ricevuto un sostegno economico in busta paga. “Credo molto nel rapporto col personale - ha spiegato il titolare Alfredo Citrigno a "Mattino Cinque News" - e in questo momento di difficoltà, con l’aumento delle bollette, ho sentito il dovere di dare il mio contributo ai miei collaboratori. Abbiamo suddiviso 50mila euro per tutto il nostro personale, un gesto che ricambia solo in parte il loro senso di appartenenza all’azienda. Certo, non andiamo a risolvere tutti i loro problemi, ma ci sembrava giusto agire così".

"Anche per le imprese è un momento di grande incertezza, ci sono stati aumenti di tre-quattro volte per il costo della luce e del gas, ma penso che sia nei momenti di difficoltà che si possono raccogliere le più grandi soddisfazioni" ha aggiunto Citrigno, che ha precisato: "Per l'azienda è un momento duro, perché abbiamo avuto un aumento dei costi per adeguare i sistemi di sicurezza alle normative per la pandemia e, contemporaneamente, abbiamo avuto un calo del fatturato, perché abbiamo dovuto ridurre almeno del 30% i ricoveri, ma era un gesto doveroso".