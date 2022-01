Il caro bollette mette a rischio la fioritura, l'allarme di un vivaista: "La causa? L'aumento del gas"

Questo potrebbe essere un inverno senza fiori. A lanciare l'allarme è un vivaista che in collegamento a "Mattino Cinque News" denuncia: "La causa è l'aumento del gas, un rincaro che non possiamo sostenere e che non avevamo preventivato per il riscaldamento delle nostre serre". Ma il problema non riguarda solo i costi dell'energia, ma anche di altre materie prime "come il legno, l'imballaggio, la carta e il fertilizzante. Anche le cose più semplici e banali rappresentano un problema per le nostre produzioni", spiega il vivaista.

A farne le spese dunque saranno i fiori come i ranuncoli e l'anthurium, ma non solo, che potrebbero non sbocciare perché necessitano di tanta energia per farlo. "Mesi fa avevamo progettato la stagione con un prezzo del gas sui 20 centesimi, adesso è arrivato a costare un euro e quaranta. Ciò significa che l'importo delle nostre bollette potrebbe essere di sei volte superiore alla norma", conclude il floricoltore.