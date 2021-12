Caro bollette, dal frigo alla tv: cosa fare per consumare meno

Il rincaro delle materie prime incide parecchio sulle nostre bollette. È importante, per evitare grossi rincari, provare a cambiare alcune delle nostre abitudini. A suggerirlo è "Mattino Cinque News" che, in un servizio andato in onda durante la puntata del 22 dicembre, spiega come con piccole attenzioni sia possibile contenere i costi.

Innanzitutto bisognerebbe tenere sempre puliti gli elettrodomestici come ferro da stiro, lavatrice e forno perchè lo sporco graverebbe in maniere significativa in bolletta. Ma non è finita qui, l'inviata del programma di Canale 5 fa sapere inoltre che il televisore non consuma solo quando è acceso, ma il led rosso arriva a costare in bolletta anche 25 euro all'anno. È risaputo che il frigorifero sia, invece, l'elettrodomestico che consuma più di tutti gli altri, per evitare spese superflue, allora, bisognerebbe aprirlo il meno possibile.

Infine utilizzare lampadine a basso consumo energetico alla lunga potrebbe incidere parecchio, in senso positivo, sulla bolletta.