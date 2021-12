Draghi: "Governo pronto a immettere nuove risorse per bloccare caro bollette"

Ansa

Per il presidente del Consiglio, Mario Draghi, "l'aumento del costo dell'energia è legato soprattutto a cause congiunturali, come la ripresa economica globale e le strozzature negli approvvigionamenti, oltre che per un problema strutturale della transizione energetica". Il governo, ha affermato il premier alla Camera, si è impegnato "per contenere l'incremento dei prezzi delle bollette, ma è pronto ad aggiungere nuove risorse".