"Calabria terra di mafia e terremoti", pubblicità shock sul sito easyJet

"La Calabria soffre di un'evidente assenza di turisti a causa della sua storia di attività mafiosa e di terremoti". E' la scritta comparsa sul sito ufficiale della compagnia aerea low cost easyJet in una pagina dedicata a Lamezia . Frase poi rimossa, ma che ha provocato polemiche e indignazione sui social. easyJet scriveva anche che "la Calabria soffre la mancanza di città iconiche come Roma o Venezia capaci di attrarre i fan di Instagram".

Per poi proseguire: "Ma se cerchi un piccolo assaggio della dolce vita, senza troppi turisti, allora sei nel posto giusto. Arrampicati fino alla città di montagna di Morano Calabro per panorami mozzafiato e case bizzarre costruite su cime, che dovrai vedere per credere. Potrai essere tra i pochi turisti a conoscere e apprezzare veramente i tre spettacolari parchi nazionali di questa regione".

Ironica la risposta data al messaggio dalla pagina Facebook "Lo Statale Jonico": "Grazie agli amici di easyJet per la splendida descrizione, ma ci teniamo a precisare - per amore di onestà - che abbiamo anche dei difetti".