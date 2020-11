Calabria, fumata nera in Cdm su commissario alla Sanità: slitta la nomina 

Facebook - Narciso Mostarda

Nuova fumata nera per la nomina del commissario alla Sanità in Calabria. Dopo una lunga discussione nel governo, il Consiglio dei ministri si è concluso senza la designazione del commissario. I nomi messi sul tavolo sono stati quelli di Narciso Mostarda, medico che dirige la Asl Roma 6, sostenuto dal Pd, e Luigi Varratta, già prefetto a Reggio Calabria, per il quale si sarebbe speso il M5s. Non è escluso che alla fine si opti per un profilo diverso.