Sanità Calabria, il commissario Zuccatelli si dimette: ipotesi Gaudio commissario e Strada consulente

Ansa

Il commissario per la Sanità in Calabria Giuseppe Zuccatelli si è dimesso su richiesta del ministro della Salute. "Con la stessa rapidità con cui ho accettato, mi dimetto su richiesta del ministro Speranza per il rispetto che ho e ho sempre avuto per le Istituzioni" ha detto. Eugenio Gaudio, ex rettore della Sapienza, dovrebbe prendere il posto di Zuccatelli, mentre il fondatore di Emergency, Gino Strada, potrebbe avere un ruolo da consulente.