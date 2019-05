Calabria, 20 indagati per corruzione: coinvolti governatore e sindaco Cosenza

L'inchiesta, battezzata "Lande desolate", riguarda la metropolitana leggera e il nuovo ospedale di Cosenza.



I pm: Oliverio promotore dell'associazione per delinquere - In particolare, Oliverio e Adamo sono promotori di un'associazione per delinquere finalizzata a "commettere una serie di delitti contro la Pubblica amministrazione", si legge nell'avviso di conclusione delle indagini. Il presidente della Regione è ritenuto "il referente politico istituzionale degli associati, nonché degli amministratori pubblici e degli imprenditori in ordine agli sviluppi delle procedure di gara pubbliche bandite dalla Regione e di interesse dell'associazione, nonché alle vicende politiche e istituzionali correlate".