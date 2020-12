Bullismo a scuola, il Ministero dell'Istruzione condannato a risarcire il danno morale allo studente-vittima

agenzia

A risarcire il danno morale causato da un gruppo di bulli su uno studente di terza media sarà direttamente il Miur, il Ministero dell'Istruzione. Lo ha deciso il Tribunale di Reggio Calabria con la sentenza 1087/2020. Il giudice ha riconosciuto alla vittima le conseguenze a lungo termine di quelle violenze, come i disturbi alimentari che portarono il 13enne a pesare 100 chili, e la mancanza di sorveglianza da parte di insegnanti e personale scolastico. Danno quantificato in oltre 20mila euro. In un episodio, in particolare, la vittima fu picchiata in bagno durante la ricreazione, ma i docenti non notarono le lesioni che riportò e non denunciarono l'accaduto.