Giulio Berruti vittima di bullismo da ragazzo: "Mi buttarono in un cassonetto”

Oggi Giulio Berruti è un attore di successo e un sex symbol, ma non è sempre stato così. Su Instagram ha infatti confessato che da ragazzo fu vittima di bullismo e ha ricordato uno degli episodi più dolorosi. "A 14 anni, un gruppo di ragazzi decise di gettare me e il mio motorino dentro un cassonetto dell'immondizia davanti ad un locale molto frequentato, solo per il gusto di umiliarmi", ha raccontato.

Umiliato davanti alla ragazza che gli piaceva - "C'era anche una ragazza che all'epoca mi piaceva tantissimo, vide la scena e si mise a ridere con le sue amiche voltandomi le spalle. Fu un’esperienza atroce per me, ma l'adolescenza è spietata si sa, e purtroppo quello fu soltanto uno di mille episodi simili", ha continuato.

"Oggi non riescono a sostenere il mio sguardo"- Crescendo Berruti è riuscito a trovare la sua strada, lavorando sul corpo e su se stesso. "Poi gli anni passano, la vita cambia così come le amicizie, e conosco le arti marziali. A 19 anni di colpo pesavo 104 chili per 1.92 di altezza. Non si avvicinava più nessuno, così come oggi".

All'attore capita ancora di rincontrare per caso i suoi aguzzini e percepisce tutto il loro senso di colpo per quello che gli fecero tanti anni fa: "Capita che a volte, però, incontri ancora alcune di quelle persone e quando succede sento il loro imbarazzo, la loro difficoltà nel sostenere il mio sguardo. Non c’è rivincita migliore dei fatti perché i traguardi, anche se piccoli, pesano come macigni a questa età”.

Il consiglio ai ragazzi: - L'attore ha poi lanciato un appello agli adolescenti vittime di bullismo: "Concentratevi su voi stessi, non su cosa pensano gli altri di voi. È un loro problema non il vostro. Imparate a lottare contro il mondo per inseguire i vostri sogni e se sbagliate non giudicatevi, andate avanti, senza rimorsi, perché serve molto coraggio anche solo per provarci. Ed é ciò che più li spaventa, perché una vita senza amore, senza scopo, é una vita persa".

