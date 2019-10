Appalti Calabria, chiesto processo per governatore Oliverio e sindaco di Cosenza

Governatore Sardegna indagato per abuso d'ufficio - Sotto accusa anche il governatore della Sardegna, Christian Solinas, indagato dalla Procura di Cagliari per abuso d'ufficio. "Un atto dovuto", fanno sapere dal Palazzo di Giustizia, per alcuni articoli apparsi sui quotidiani che riportavano le dichiarazioni della consigliera regionale del Movimento Cinquestelle Desirè Manca sulla nomina dei consulenti in Regione. Manca aveva puntato il dito, in particolare, sulla spesa per i consulenti "circa 6 mila euro netti al mese, per un costo di quasi un milione di euro in 5 anni". Cifre smentite dallo staff del Partito Sardo d'Azione, del quale Solinas è anche segretario nazionale: "Queste esternazioni lasciano sgomenti: le retribuzioni sono stabilite dalla legge e non certo dal presidente della Regione". Gli incarichi al centro della polemica politica erano stati affidati a giugno.