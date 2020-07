"Al Nord c'è il Covid, venite in Calabria"... marcia indietro della Locride: via quel passaggio dallo spot delle polemiche

Arriva la retromarcia. Dopo la bufera scatenata dallo spot di promozione del turismo nella Locride, è stata diffusa una nuova versione, in cui è stata tagliata la parte comparativa tra le spiagge del Nord e del Sud, che veicolava il messaggio: "Venite in vacanza in Calabria, al Nord c'è il Covid". L'ideatore Klaus Davi, consigliere comunale a San Luca (Reggio Calabria), ha annunciato che "in rete rimarrà visibile solo la parte dedicata alle spiagge e ai paesaggi locali mozzafiato".

Via, dunque, le immagini delle spiagge di Jesolo, Rimini o Rapallo e il messaggio che tanto ha fatto discutere: "Venite in vacanza da noi, il Nord è inquinato e a rischio Coronavirus". L'annuncio aveva subito scatenato la reazione dei sindaci veneti: "Chi oggi lancia questo spot lucra anche su questo - aveva dichiarato il presidente di Anci Veneto e sindaco di Treviso, Mario Conte - e non porta alcun rispetto per il territorio e per le comunità che hanno visto morire medici, infermieri, farmacisti ed in alcuni casi anche sindaci che sono stati fino all'ultimo minuto in trincea a fianco dei cittadini".

Lo spot mostrava spiagge del Nord "affollatissime dove il distanziamento sociale è una chimera" paragonate a "quelle ampie e mozzafiato della Locride, di Africo, di Bianco, di Caraffa del Bianco, di Locri, di Siderno per non parlare dell'Aspromonte, incontaminato e selvaggio, dove primeggia San Luca, dove è nato Corrado Alvaro".

Klaus Davi, anticipando che a breve l' ex ministro del Turismo Gian Marco Centinaio sarà n Calabria per incontrare i sindaci della Locride e gli amministratori locali per programmare iniziative in comune sul turismo, ha aggiunto: "Rinnoviamo l'invito anche al governatore del Veneto Luca Zaia di per mostrargli le nostre terre di cui - e gliene va dato atto - nei suoi comunicati ha parlato in modo estremamente elogiativo".