Calabria, inchiesta sullo stadio di San Luca: l'ex sindaco arrestato dai carabinieri

Le accuse agli indagati riguardano il reato di turbata libertà degli incanti e, nei riguardi dei due amministratori comunali, quelle di falso ideologico commesso da pubblico ufficiale in atti pubblici, certificati e autorizzazioni amministrative. L'ex sindaco deve rispondere anche di apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo in relazione alle disposizioni in materia di pubblica sicurezza.