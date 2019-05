Calabria, a San Luca eletto un sindaco dopo sei anni

San Luca, piccolo centro nel Reggino, dopo sei anni torna ad avere un sindaco. Dal 2013, quando il Comune fu sciolto per infiltrazioni mafiose, il paese della Locride era stato governato da commissari. Nel 2015 le elezioni non furono valide perché non fu raggiunto il quorum, mentre negli anni successivi non si era presentato nessun candidato. In questa tornata vince Bruno Bartolo, infermiere in pensione, che supera il massmediologo Klaus Davi.