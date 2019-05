Salvini: "Battaglie da portare in Europarlamento" 27 maggio 2019 13:00 Migranti, tra sbarchi e accoglienza la spunta la Lega: il Carroccio è primo partito a Riace e Lampedusa "Evidentemente lʼimmigrazione regolata non è solo un mio capriccio ma è una delle battaglie da vincere nel nuovo Parlamento europeo", è il commento di Salvini il giorno dopo le Europee

E' anche sulle politiche migratorie portate avanti nell'ultimo anno dal governo gialloverde che Salvini, loro promotore, canta vittoria all'indomani delle elezioni Europee. La Lega, infatti, è primo partito in due luoghi simbolo dei migranti: Lampedusa e Riace. "Evidentemente l'immigrazione regolata - è il commento del ministro dell'Interno - non è solo un capriccio di Salvini ma è una delle battaglie che andremo a vincere nel nuovo Parlamento europeo". In attesa che lo spoglio delle amministrative sancisca la supremazia anche in ambito locale.

Europee, Lega primo partito a Lampedusa e Riace"In tutte e venti le regioni italiane - afferma Salvini in conferenza stampa dalla sede milanese della Lega in via Bellerio - c'è almeno un Comune in cui la Lega supera il 40%. La Lega è primo partito a Riace e Lampedusa, stiamo parlando di Calabria e Sicilia, dove la sinistra ha scelto candidati anti-Salvini". Si canta, dunque, già vittoria per quanto riguarda le Europee, in attesa dello spoglio e dei risultati definitivi delle amministrative.

Qui RiaceA Riace, paese dell'accoglienza preso come esempio in tutta Europa, in attesa dello spoglio delle schede comunali, la svolta arriva dal risultato delle Europee. Il 30,75% dei concittadini dell'ex sindaco Domenico Lucano, promotore del "modello Riace", ha, infatti, scelto la Lega.