Cagliari, salva 18 gatti abbandonati e chiede aiuto: "Adottateli, non posso tenerli in casa"

Lo riporta l'Unione Sarda. Simone Pilleri , questo il nome del "salvatore", si è preso cura dei felini portandoli temporaneamente nella sua abitazione , ma non potendo tenerli tutti ha rivolto un appello su Facebook per trovare qualcuno disposto ad adottarli. Sei hanno già trovato casa, gli altri dodici attendono. Tra questi ci sono Legolas, Beren, Gimli: a tutti i gatti, infatti, Simone ha dato il nome di un personaggio della saga fantasy "Il Signore degli Anelli" .

Il racconto "Da un giorno all’altro è comparso sotto casa mia un trasportino per animali di grossa taglia con dentro e attorno un totale di 18 gatti tra cuccioli e adulti. Lasciarli lì avrebbe significato un enorme rischio di ritrovarli schiacciati dalle macchine. Per questo motivo li ho portati da me, ma la situazione è assolutamente insostenibile", ha spiegato Pilleri. "Sto ricevendo aiuti da amici, parenti, volontari e associazioni, ma onestamente pensavo che per un caso così ci sarebbe stato anche un protocollo del Comune e che non sarebbe stato lasciato tutto in mano a me", ha aggiunto.

Simone ha raccontato che lo stesso giorno del ritrovamento dei gatti ha presentato una denuncia di abbandono a carico di ignoti, il giorno stesso del ritrovamento dei gatti. "I carabinieri mi hanno detto che la competenza è della polizia municipale". Il giovane allora ha contattato la Municipale e la Asl veterinaria ma anche in questo caso c'è stato un "rimbalzo" di responsabilità: "La polizia locale prima mi ha detto che avrei dovuto lasciarli in strada o rimetterli dove li ho trovati. Quando ho detto loro che non erano randagi ma gatti abbandonati mi hanno consigliato di rivolgermi alla Asl veterinaria". Pilleri ha, infine, contattato l'Asl veterinaria ma non è mai riuscito a trovare la dirigente che gli era stata indicata come contatto utile.