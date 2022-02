Cagliari, ruba la cassetta delle offerte: prete lo insegue in strada e lo denuncia

Ma non gli finisce bene: il prete lo insegue, lo riconosce e lo denuncia ai carabinieri. Ora il ladro, un 39enne disoccupato con precedenti denunce a carico, è stato deferito in stato di libertà per il reato di tentato furto aggravato . E' successo ad Arbus, nel Cagliaritano, lo scorso 11 febbraio.

I militari, dopo la denuncia del sacerdote, hanno accertato che l'uomo verso le ore 21:00 dopo essere entrato all'interno della chiesa di San Sebastiano Martire, approfittando della momentanea disattenzione del parroco che in quel momento si trovava in sacrestia, ha portato via la cassetta delle offerte, contenente circa 50 euro in monete.

A questo punto ha provato a dileguarsi, ma il parroco lo aveva visto e ha iniziato a rincorrerlo per le stradine del paese, costringendolo ad abbandonare la cassetta con il denaro. Il ladro era anche riuscito a far perdere le proprie tracce, ma alcuni passanti e lo stesso prete hanno potuto riconoscerlo, consentendo ai carabinieri di identificarlo.