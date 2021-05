Caorle, papà disoccupato ruba offerte in chiesa: il parroco gli trova un lavoro

carabinieri

Dopo 14 furti dai cestini delle offerte di tre chiese differenti e dopo averlo colto in flagrante con tutta l'attrezzatura necessaria per mettere a segno i colpi, è stato arrestato: ma quando i carabinieri e il parroco hanno scoperto che il ladro era un giovane padre di famiglia, senza lavoro, hanno deciso di aiutarlo procurandogli un posto di lavoro. Ora fa il cameriere in un ristorante del centro storico di Caorle, località del litorale veneziano.