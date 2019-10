Cagliari, porta segreta nella doccia conduce a una piantagione di marijuana: arrestato 30enne

Come nel film “Le Cronache di Narnia”, in un box doccia di uno stabile a Cagliari si nascondeva una porta segreta. Non conduceva però nel magico mondo di C.S. Lewis, bensì in un capannone dismesso dove venivano coltivate 500 piante di marijuana in serra. Il passaggio segreto è stato scoperto dagli agenti della Questura di Cagliari, che hanno arrestato il proprietario, il 30enne Filippo Gavezzani.