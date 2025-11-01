Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
ATTIMI DI TENSIONE

Cagliari, manifestanti antifascisti tentano di forza il blocco: scontri con la polizia

Le forze dell'ordine in tenuta antisommossa hanno caricato fermato gli attivisti, che volevano raggiungere gli "avversari" di Blocco Studentesco

01 Nov 2025 - 18:39

Risale la tensione a Cagliari, dove si sono registrati scontri tra le forze di polizia e gruppi di manifestanti antifascisti. Gli attivisti sono stati respinti dapprima con scariche d'acqua degli idranti dagli agenti in tenuta antisommossa mentre tentavano di forzare il cordone di sicurezza per raggiungere il corteo dell'associazione di estrema destra Blocco Studentesco. Poi i poliziotti hanno compiuto alcune cariche ed effettuato tre fermi.

Cagliari, antifascisti tentano di forzare il cordone di polizia: respinti con gli idranti

1 di 10
© Ansa
© Ansa
© Ansa

© Ansa

© Ansa

Dopo il primo tentativo di superare lo sbarramento delle forze dell'ordine in via Sonnino, gli antifascisti hanno provato nuovamente in Via Lanusei, cercando di aggirare tutti i blocchi della polizia. Non ci sono però riusciti e sono stati nuovamente fermati.

Leggi anche

A Torino protesta pro-Pal contro Tajani: "Blocchiamolo" | Il vicepremier: "Mentre c'è gente che strilla, noi accogliamo i palestinesi" | Scontri tra manifestanti e forze dell'ordine

Marcia su Roma, oltre mille al raduno di Predappio: tornano i saluti romani

Nel frattempo si è concluso il corteo, autorizzato, di Blocco Studentesco che è tornato in piazza Repubblica dopo un breve tragitto nel quale sono state agitate bandiere e cantati slogan anche contro il ministro Antonio Tajani.

Ti potrebbe interessare

cagliari
proteste