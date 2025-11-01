Cagliari, manifestanti antifascisti tentano di forza il blocco: scontri con la polizia

Cagliari, antifascisti tentano di forzare il cordone di polizia: respinti con gli idranti
Le forze dell'ordine in tenuta antisommossa hanno caricato fermato gli attivisti, che volevano raggiungere gli "avversari" di Blocco Studentesco
Risale la tensione a Cagliari, dove si sono registrati scontri tra le forze di polizia e gruppi di manifestanti antifascisti. Gli attivisti sono stati respinti dapprima con scariche d'acqua degli idranti dagli agenti in tenuta antisommossa mentre tentavano di forzare il cordone di sicurezza per raggiungere il corteo dell'associazione di estrema destra Blocco Studentesco. Poi i poliziotti hanno compiuto alcune cariche ed effettuato tre fermi.
Dopo il primo tentativo di superare lo sbarramento delle forze dell'ordine in via Sonnino, gli antifascisti hanno provato nuovamente in Via Lanusei, cercando di aggirare tutti i blocchi della polizia. Non ci sono però riusciti e sono stati nuovamente fermati.
Nel frattempo si è concluso il corteo, autorizzato, di Blocco Studentesco che è tornato in piazza Repubblica dopo un breve tragitto nel quale sono state agitate bandiere e cantati slogan anche contro il ministro Antonio Tajani.