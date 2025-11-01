Cagliari, manifestanti antifascisti tentano di forza il blocco: scontri con la polizia

Risale la tensione a Cagliari, dove si sono registrati scontri tra le forze di polizia e gruppi di manifestanti antifascisti. Gli attivisti sono stati respinti dapprima con scariche d'acqua degli idranti dagli agenti in tenuta antisommossa mentre tentavano di forzare il cordone di sicurezza per raggiungere il corteo dell'associazione di estrema destra Blocco Studentesco. Poi i poliziotti hanno compiuto alcune cariche ed effettuato tre fermi.