Cagliari, donna scivola in mare con la sedia a rotelle e muore

Secondo una prima ricostruzione, l'anziana era uscita da una casa di riposo di Teulada, probabilmente con un parente. In un determinato punto, la strada del porticciolo è in pendenza: forse un attimo di distrazione dell'accompagnatore ha fatto in modo che la carrozzina prendesse velocità e finisse in acqua. Alcuni passanti si sono gettati in acqua riportando la donna sulla banchina in pochissimo tempo. Sul posto è arrivato il personale del 118 che ha cercato di rianimare senza successo l'anziana. I militari sono al lavoro per verificare eventuali responsabilità dell'accompagnatore.