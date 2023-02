Cagliari, 17enne aggredito a scuola da un compagno: colpito alla testa più volte con una pala da giardino

Un ragazzo di 17 anni è finito in ospedale dopo essere stato colpito alla testa da un compagno, a scuola, con un badile.

La violenta aggressione è avvenuta durante la ricreazione in un istituto di Pula (Cagliari). "Per fortuna la pala è stata usata di piatto - dice il padre della vittima -. Non so come sarebbe finita se avesse colpito mio figlio di taglio". I genitori della vittima hanno raccontato tutto ai carabinieri del paese e decideranno ora con un avvocato se e come procedere.