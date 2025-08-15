Cagliari, 17enne punta da vespa va in shock anafilattico: medico calato da elicottero la salva

Dall'ospedale Brotzu di Cagliari è partito l'elicottero con il personale medico a bordo. Impossibile l'atterraggio. E allora ecco la discesa dal verricello con l'iniezione pronta davanti a decine di bagnanti
Punta da una vespa e in shock, salvata in extremis grazie a un "equilibrismo". Protagonista una giovane bagnante di 17 anni che si stava godendo la giornata di Ferragosto nella spiaggia di Maladroxia, a un centinaio di chilometri da Cagliari. Punta dall'insetto, la sua salvezza è arrivata dall'alto: un medico è sceso dal verricello calato dall'elicottero e in tempo di record le ha somministrato l'iniezione salvavita.
L'allarme e stato lanciato appena si sono presentati i primi sintomi. E dall'ospedale Brotzu di Cagliari è partito l'elicottero con il personale medico a bordo. Impossibile l'atterraggio. E allora ecco la discesa dal verricello con l'iniezione pronta davanti a decine di bagnanti. La giovane si è ripresa subito: non è stato necessario il trasferimento in ospedale.
