Cagliari, 17enne punta da vespa va in shock anafilattico: medico calato da elicottero la salva

L'allarme e stato lanciato appena si sono presentati i primi sintomi. E dall'ospedale Brotzu di Cagliari è partito l'elicottero con il personale medico a bordo. Impossibile l'atterraggio. E allora ecco la discesa dal verricello con l'iniezione pronta davanti a decine di bagnanti. La giovane si è ripresa subito: non è stato necessario il trasferimento in ospedale.