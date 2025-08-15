Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
supereroe

Cagliari, 17enne punta da vespa va in shock anafilattico: medico calato da elicottero la salva

Dall'ospedale Brotzu di Cagliari è partito l'elicottero con il personale medico a bordo. Impossibile l'atterraggio. E allora ecco la discesa dal verricello con l'iniezione pronta davanti a decine di bagnanti

15 Ago 2025 - 16:38
© ansa

© ansa

Punta da una vespa e in shock, salvata in extremis grazie a un "equilibrismo". Protagonista una giovane bagnante di 17 anni che si stava godendo la giornata di Ferragosto nella spiaggia di Maladroxia, a un centinaio di chilometri da Cagliari. Punta dall'insetto, la sua salvezza è arrivata dall'alto: un medico è sceso dal verricello calato dall'elicottero e in tempo di record le ha somministrato l'iniezione salvavita.

L'allarme e stato lanciato appena si sono presentati i primi sintomi. E dall'ospedale Brotzu di Cagliari è partito l'elicottero con il personale medico a bordo. Impossibile l'atterraggio. E allora ecco la discesa dal verricello con l'iniezione pronta davanti a decine di bagnanti. La giovane si è ripresa subito: non è stato necessario il trasferimento in ospedale.

Ti potrebbe interessare

cagliari
vespa
shock anafilattico

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Sullo stesso tema