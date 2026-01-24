Torino, cadavere decomposto in un canale: identificazione impossibile

Il cadavere di un uomo in avanzato stato di decomposizione è stato trovato in un canale di scolo a Fornacino a Leini, nel torinese. La salma, rinvenuta in una zona non distante da alcune aziende della zona industriale, è stata trovata da un passante che ha immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che si sono occupati del recupero del corpo. Al lavoro anche i carabinieri della stazione cittadina, quelli del nucleo radiomobile della compagnia di Venaria Reale, la scientifica e il medico legale. Il cadavere, come precisato, si trova in avanzato stato di decomposizione e, verosimilmente, il decesso risale a qualche tempo fa. Proprio per questo, risulta difficile capire chi possa essere e cosa gli sia successo. Sarà l'autopsia a chiarire identità e cause del decesso. Su queste ultime, al momento, non si esclude alcuna pista.