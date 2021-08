Busta con proiettili al Papa, identificato il mittente

La busta con i proiettili - La busta, secondo quanto si è appreso, conteneva tre proiettili a pallini di tipo Flobert, calibro 9 millimetri. Era scritta a penna in modo poco leggibile e indirizzata a "Il Papa - Città del Vaticano - piazza S.Pietro in Roma". Era priva di mittente ed è stata sottoposta a sequestro per i successivi rilievi tecnici. Il francobollo della lettera è francese e vi sarebbe all'interno anche una copia di un versamento da 10 euro, ma non è noto per cosa e in quali circostanze sarebbe stato effettuato.

Scoperto il mittente - Chi ha inviato la busta avrebbe in passato spedito lettere in Vaticano e al momento l'informazione che più interessa agli investigatori è sapere dove si trovi: ovviamente susciterebbe un allarme diverso saperlo in Francia piuttosto che in piazza San Pietro, a Roma, come fanno notare alcuni inquirenti.