Burlesque al Circolo ufficiali delle Forze armate, parla la ballerina: "Si sono divertiti tutti"

"Si sono divertiti tutti". A parlare a "Pomeriggio Cinque" è la star romana di burlesque Holly's Good che si è esibita a Roma nello spettacolo al Circolo ufficiali delle Forze armate che è costato il posto al suo direttore. Lo spettacolo, infatti, non sarebbe piaciuto al ministero della Difesa che ha disposto l'immediata rimozione del direttore della struttura, che è stato subito rimpiazzato.

"Hanno detto che le persone presenti non erano a conoscenza della tipologia dello spettacolo, ma non è vero c'erano locandine pubblicitarie da un mese", rivela la ballerina nel salotto di Barbara d'Urso. "Ho letto, inoltre, - continua Holly's Good - che il pubblico in sala era imbarazzato, posso dire invece che tutti ci hanno fatto i complimenti, mogli comprese".

Secondo, invece, il ministero della Difesa lo spettacolo di Holly's Good, unica italiana ad aver vinto un titolo mondiale alla Burlesque Hall of Fame di Las Vegas, non era stato comunicato preventivamente, né era stata spiegata la tipologia. La disapprovazione dello Stato maggiore della Difesa è arrivata già prima che il filmato, con l'artista poco vestita davanti allo stemma del Circolo ufficiali, finisse in rete.