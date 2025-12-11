Un bunker sotto casa per paura della guerra, un'imprenditrice: "Costa circa 200mila euro"

"Il costo di un bunker base è di circa 200mila euro e sono per lo più composti da due porte, una che pesa circa 400kg che blocca completamente l'accesso dell'aria e una seconda via di fuga con uscita verticale. C'è la zona dedicata allo stoccaggio di tutte le provviste con scadenze che vanno dal 2038 al 2043" dice mostrando le scatole contenenti biscotti e altro cibo. "Nel caso in cui fuori non ci fosse più corrente abbiamo una cyclette per alimentare l'energia pedalando. C'è la tv e la zona notte ma il cuore pulsante del bunker è la zona di filtrazione dell'aria che prende aria dell'esterno e la fa passare all'interno dei filtri permettendoci di avere aria pulita" continua.