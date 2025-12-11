Un bunker sotto casa per paura della guerra, un'imprenditrice: "Costa circa 200mila euro"

A "Realpolitik" il tour insieme a Stefania Rivoltini all'interno di un bunker antiatomico: "Richieste in aumento del 200%"
© Da video
A "Realpolitik" l'imprenditrice Stefania Rivoltini mostra l'interno di un bunker antiatomico costruito sotto un'abitazione per paura della guerra. "Ci troviamo a 5 metri sotto terra e la tecnologia che c'è all'interno di questo bunker non è solo per un discorso nucleare ma anche chimico e biologico, per cui siamo al sicuro da virus, pandemie e armi chimiche" spiega.
"Il costo di un bunker base è di circa 200mila euro e sono per lo più composti da due porte, una che pesa circa 400kg che blocca completamente l'accesso dell'aria e una seconda via di fuga con uscita verticale. C'è la zona dedicata allo stoccaggio di tutte le provviste con scadenze che vanno dal 2038 al 2043" dice mostrando le scatole contenenti biscotti e altro cibo. "Nel caso in cui fuori non ci fosse più corrente abbiamo una cyclette per alimentare l'energia pedalando. C'è la tv e la zona notte ma il cuore pulsante del bunker è la zona di filtrazione dell'aria che prende aria dell'esterno e la fa passare all'interno dei filtri permettendoci di avere aria pulita" continua.
"Ultimamente le richieste sono aumentata del circa 200%. I nostri clienti sono per lo più famiglie con più figli che hanno terreni di proprietà sui quali poter costruire. Si tratta di case sotto la casa e i meglio arredati possono costare anche più di cinquemila euro al metro quadro" conclude Stefania Rivoltini.