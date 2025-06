Un uomo di 64 anni è morto per le ferite riportate in un incidente stradale accaduto a Bucine, in provincia di Arezzo, lungo la strada provinciale 18. Il 64enne era alla guida di un'auto finita fuori strada. I soccorritori del 118 hanno praticato le manovre rianimatorie, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. I rilievi sono affidati alla polizia municipale. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco.