Brivio (Lecco), due ragazze di 21 anni travolte e uccise da un'auto

Una terza giovane, di 20 anni, è scampata alla tragedia. Il gruppo aveva appena parcheggiato e stava raggiungendo la festa del paese, dove era in corso un concerto

21 Set 2025 - 01:26
© ansa

© ansa

A Brivio, in provincia di Lecco, due ragazze di 21 anni sono state investite e uccise da un'auto nella tarda serata. Una terza giovane, di 20 anni, è scampata alla tragedia. La vettura, guidata da un trentenne, procedeva lungo la provinciale e ha travolto da dietro le due giovani che camminavano sul ciglio della strada assieme a una terza ragazza di 20 anni, sopravvissuta all'incidente. Il gruppo aveva appena parcheggiato e stava raggiungendo la festa del paese, dove era in corso un concerto. Le due 21enni sono morte sul colpo.  

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Merate e la croce rossa di Olgiate (Lecco). L'intera zona in cui è avvenuto l'incidente è stata chiusa al traffico per consentire soccorsi, rilievi ed esatta ricostruzione dell'accaduto.

