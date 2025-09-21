Brivio (Lecco), due ragazze di 21 anni travolte e uccise da un'auto

A Brivio, in provincia di Lecco, due ragazze di 21 anni sono state investite e uccise da un'auto nella tarda serata. Una terza giovane, di 20 anni, è scampata alla tragedia. La vettura, guidata da un trentenne, procedeva lungo la provinciale e ha travolto da dietro le due giovani che camminavano sul ciglio della strada assieme a una terza ragazza di 20 anni, sopravvissuta all'incidente. Il gruppo aveva appena parcheggiato e stava raggiungendo la festa del paese, dove era in corso un concerto. Le due 21enni sono morte sul colpo.