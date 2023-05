Brindisi, si dà fuoco davanti all'ospedale l'uomo che ha accoltellato la moglie

I fatti

L’uomo, ricercato fin dal 29 maggio, è piombato nel pomeriggio davanti al parcheggio dell’ospedale a bordo dell'auto intestata alla moglie, fin da subito ricoverata a causa delle ferite, specie le ustioni su testa e collo. Per fuggire dopo il tentato omicidio, l'uomo si era impossessato delle chiavi dell’auto. Poi, per due giorni, di lui, non si è saputo più nulla. Fino a oggi. Saranno le indagini a stabilire dove sia stato Badraoui fino ad oggi e se qualcuno l’abbia aiutato a nascondersi. La vigilanza ha usato gli estintori per spegnere le fiamme che lo avvolgevano ed ora l'uomo è ricoverato rianimazione con ustioni sull'80% del corpo: è in pericolo di vita. Anche la moglie resta ricoverata in rianimazione in gravi condizioni. Stando a quanto ricostruito, il 32enne, questo pomeriggio, dopo essere sceso dall’auto, avrebbe chiesto dapprima informazioni a un uomo nelle vicinanze su come fare per entrare in ospedale. Poi, compreso che non ci sarebbe stata possibilità di accedere, sarebbe tornato in macchina per prendere il liquido e innescare il rogo con un accendino. Gli agenti della vigilanza hanno tentato fin da subito di spegnere le fiamme e uno di loro sarebbe rimasto ustionato e ricoverato in pronto soccorso.