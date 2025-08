Brindisi, in pronto soccorso per dolori scopre gravidanza e partorisce

A Brindisi una donna alla 39esima settimana, ignara di essere incinta, si è recata in pronto soccorso per forti dolori addominali, scoprendo solo in quel momento di essere a poche ore dal parto. É quanto avvenuto la notte scorsa all'interno dell'ospedale Perrino di Brindisi dove una 33enne è diventata per la quarta volta mamma, ma in maniera inaspettata. Dopo il triage i medici hanno individuato la causa dei dolori, legati alla gravidanza giunta quasi al termine, ed è stato predisposto il parto.