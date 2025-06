Brindisi, in migliaia ai funerali del carabiniere ucciso: "Ha speso sua vita per il bene"

In migliaia, tra cittadini e istituzioni, ai funerali di Carlo Legrottaglie, il carabiniere morto in un conflitto a fuoco in provincia di Brindisi. "Siamo qui per ringraziare il Signore perché ancora, in un mondo lacerato da discordie e contese, ci sono uomini che spendono la loro vita offrendosi senza riserve, e trovano la felicità nella via del bene", ha detto Gian Franco Saba, ordinario militare per l'Italia, nella sua omelia a Ostuni. "Vi è una via di amore attraverso la quale la creatura umana può davvero realizzare se stessa. Ai nostri occhi terreni - ha aggiunto l'arcivescovo - può apparire che la sua felicità sia stata lacerata, eliminata. In un certo senso questo è vero, perché la dimensione terrena per lui è conclusa. Ma egli ha varcato la porta della felicità eterna, quella che nessuno può mai più togliergli, in nessun modo e in alcuna forma".