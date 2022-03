Brescia, sindaco fa rimuovere la bandiera della pace appesa a scuola dai bambini perché "simbolo politico": è polemica

"Non essendo una bandiera istituzionale non può essere affissa presso edifici pubblici. Inoltre è noto come sia stata fatta propria da una fazione politica che prese appunto il nome di 'Sinistra Arcobaleno'. La politica deve stare fuori dalle scuole di quel grado", ha spiegato il sindaco. Ma la decisione ha scatenato le polemiche. Lo riporta il Corriere Brescia.

"Non ne ho chiesto la completa eliminazione (la bandiera è stata spostata nel corridoio della scuola, ndr) unicamente per l'affetto che nutro verso i bimbi. Ora c'è uno striscione con la scritta 'Pace' e le bandiere delle nazioni in conflitto. Non capisco perché a qualcuno non vada bene. La pace è di tutti, non solo di alcuni", ha aggiunto Zacchi.

Le reazioni - "Ma cosa ne sanno i bambini di politica, di destra e di sinistra? I colori dell'arcobaleno danno pace e serenità". "L'arcobaleno è riconosciuto a livello internazionale come simbolo di pace, continuiamo a dire che i bambini devono vivere in un mondo a colori e poi togliamo loro l'arcobaleno per sostituirlo con una scritta, triste, in grassetto nero": sono solo alcuni dei commenti dei genitori dei bambini in merito alla vicenda.

Il presidente locale dell'Anpi, Angelo Chiarini, ha invitato i cittadini a manifestare con bandiere arcobaleno davanti alle scuole di Mairano. "Presenteremo un'interrogazione per capire perché si sia scelto di togliere la bandiera appesa dai bambini", ha detto invece il consigliere di minoranza, Filippo Ferrari.