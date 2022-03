Polonia, il sindaco di Przemysl non riceve Salvini per la maglietta di Putin | La replica: "Sono qui per aiutare"

Dall'Ucraina alla Slovacchia: 11enne in viaggio da solo per scappare dalla guerra

La contestazione - Il sindaco Bakun rivolgendosi a Salvini ha detto: "Io non la ricevo, venga con me al confine a condannarlo". Anche un gruppetto di italiani ha contestato il leader leghista urlando: "Buffone". Salvini non ha raccolto la provocazione dicendo di essere lì per portare "aiuti e la pace".

Ansa

La replica - "Non ci interessa la polemica della sinistra italiana o polacca, siamo qui per aiutare chi scappa dalla guerra". Con queste parole ha risposto Matteo Salvini dopo la contestazione alla stazione di Przemysl. "È opportuno salvare donne e bambini".

"Secondo me si, portare medicine, vestiti, giochi e portare in Italia donne e bambini, ne vale sempre la pena, per la polemica politica c'è sempre tempo", ha aggiunto. "Sono il primo politico a venire qui? Spero ne arrivino altri, se ciascuno fa il suo e aiuta una famiglia...la Polonia sta facendo tantissimo, un milione di rifugiati, mentre l'Europa dovrebbe fare di più. La Polonia è lasciata un po' da sola", ha concluso Salvini.