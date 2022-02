Guerra in Ucraina: Salvini e Meloni: la Russia ha torto, fermare il conflitto | Letta: Pd condanna l'invasione voluta da Mosca

"La prima conseguenza diretta saranno i rovesci azionari e del costo dell'energia. Spesso e volentieri in questi momenti sui mercati borsistici c'è il panico. Servono nervi saldi. Il governo sta guidando nella giusta direzione, l'obiettivo e' evitare che l'isteria dei mercati si estenda nel tempo", ha aggiunto il segretario del Pd Letta.

"L'attacco su larga scala della Russia contro l'Ucraina è semplicemente inaccettabile. La comunità internazionale deve rispondere compatta a difesa del diritto internazionale. Anche per questo ho scritto al presidente del consiglio Mario Draghi per garantire la massima collaborazione di Fratelli d'Italia in un momento cosi difficile", afferma Giorgia Meloni. "Sarò negli Stati Uniti nelle prossime ore anche per ribadire la nostra adesione al Patto atlantico".

"E' la Russia che sgancia i missili. La Russia è in torto", ribadisce il leader della Lega, Matteo Salvini, in conferenza stampa alla Camera. "Dice il Pd che devo fare di piu'? Mi darò fuoco sulla pubblica piazza. Se ci fosse una iniziativa di preghiera sarei il primo ad aderire".

Quello della Russia all'Ucraina è "un attacco ingiustificato" che richiede "una risposta coesa e unitaria dalla Ue", ha dichiarato Giuseppe Conte sotto la sede di M5s.