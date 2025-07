Brescia, omicidio dell'ex vigilessa Laura Ziliani: in Cassazione confermati i tre ergastoli

La Cassazione ha confermato i tre ergastoli a Paola e Silvia Zani e Mirto Milani per l'omicidio di Laura Ziliani, l'ex vigilessa di Temù (Brescia), madre delle due imputate. I giudici della prima sezione penale della Corte di Cassazione hanno giudicato inammissibili i ricorsi presentati dagli imputati chiudendo definitivamente il caso. Per i tre disposto anche l'isolamento diurno per sei mesi. I fatti risalgono all'otto maggio del 2021 (giorno della festa della mamma) quando gli imputati - ribattezzati il trio criminale fin dall'arresto di settembre 2021 - prima stordirono con benzodiazepine la donna, poi la soffocarono a mani nude e infine, una volta uccisa, la seppellirono in una buca scavata vicino al fiume Oglio, dove il corpo venne ritrovato esattamente tre mesi dopo.