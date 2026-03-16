Brescia, storica vetreria licenzia i dipendenti via WhatsApp | I sindacati: "Alcuni lavoravano lì da 25 anni"

Fino al giorno precedente, spiegano i sindacati, nulla lasciava presagire la chiusura: l'azienda aveva parlato di prospettive di continuità legate a un passaggio generazionale, e nel corso del 2025 sarebbero stati effettuati anche investimenti. A febbraio, inoltre, non risultavano attivati ammortizzatori sociali né avviate procedure di confronto sindacale. La proprietà avrebbe prima comunicato un giorno di ferie per calo produttivo e successivamente inviato il messaggio con le lettere di licenziamento.