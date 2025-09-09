Arruolava giovani stranieri da impiegare in azioni terroristiche. La polizia di Brescia ha arrestato un cittadino del Bangladesh, estremista islamico di 37 anni, residente nel Mantovano. Gli investigatori della Digos hanno individuato il 37enne nell'ambito di un'altra indagine che ha portato alla condanna di un uomo affiliato all'associazione terroristica "Tehrik e Taliban Pakistan", una ramificazione di Al Qaeda. Dalle indagini è emerso che era stato indottrinato proprio dal 37enne del Bangladesh, ora ai domiciliari. Nel suo smartphone sono stati trovati video sulle tecniche operative di addestramento militare. Inoltre era in possesso di numeroso materiale di propaganda estremista.