Quindicenne scomparsa a Brembate di Sopra da una settimana, l'appello della famiglia

Si è allontanata da casa il 10 agosto e non vi ha più fatto ritorno. Sono giornate di angoscia a Brembate di Sopra per la scomparsa di Alessia Daminelli, la quindicenne di cui da ormai una settimana non si ha più traccia. La ragazza non ha con sé i documenti e il telefono, aspetto che rende ancora più preoccupante la sua scomparsa. I genitori, insieme all’associazione Penelope, hanno lanciato un appello accorato: "Aiutateci a ritrovarla. Chiunque l’abbia vista contatti subito le forze dell’ordine o il numero 3807814931".