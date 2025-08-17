Quindicenne scomparsa a Brembate di Sopra da una settimana, l'appello della famiglia

Alessia Daminelli si è allontanata da casa domenica 10 agosto. Non ha con sé telefono e documenti. È alta un metro e 60 centimetri, pesa circa 58 chili, ha capelli castani e occhi marrone scuro
Si è allontanata da casa il 10 agosto e non vi ha più fatto ritorno. Sono giornate di angoscia a Brembate di Sopra per la scomparsa di Alessia Daminelli, la quindicenne di cui da ormai una settimana non si ha più traccia. La ragazza non ha con sé i documenti e il telefono, aspetto che rende ancora più preoccupante la sua scomparsa. I genitori, insieme all’associazione Penelope, hanno lanciato un appello accorato: "Aiutateci a ritrovarla. Chiunque l’abbia vista contatti subito le forze dell’ordine o il numero 3807814931".
Alessia è alta un metro e sessanta, pesa circa 58 chili, ha capelli castani e occhi marrone scuro. Al momento dell'ultimo avvistamento indossava un pantalone di cotone verde oliva e una maglietta bianca a maniche corte con un disegno. Portava con sé una borsa a tracolla di stoffa nera e una cassa Bluetooth di forma ovale color blu elettrico. La famiglia ovviamente teme che possa trovarsi in difficoltà e chiede aiuto, assieme all'Associazione Penelope, anche ai cittadini della zona.
