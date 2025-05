Mantova, rubati i giornali nell'unica edicola di Bozzolo: era stata riaperta solo un mese fa

Nel piccolo paese di Bozzolo (Mantova), la 25enne Giada Pasquali ha accettato la sfida, lanciata dal sindaco, di riaprire l'edicola, chiusa dopo 30 anni per ragioni anagrafiche della precedente titolare. Ma sabato mattina, dopo poco più di un mese dall'inaugurazione, la giovane ha scoperto che qualche malintenzionato era riuscito a rubare, nelle prime ore dell'alba, quasi tutti i quotidiani appena consegnati dal distributore nella sua rivendita. L'episodio è finito sotto i riflettori, con reazioni di sostegno anche dal mondo politico. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all'Informazione e all'Editoria, Alberto Barachini, ha infatti annunciato "per lei e per tutti gli edicolanti importanti misure di sostegno economico che vedranno la luce tra poche settimane. L'informazione deve stare vicino ai cittadini, anche fisicamente. Forza Giada!".