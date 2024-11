Botti di Capodanno, arriva la "bomba Sinner": maxi sequestro a Napoli

Dopo la bomba Maradona, la bomba scudetto, la Kvara e la georgiana, a Napoli in vista del Capodanno arriva la bomba Sinner. Che, come le altre, esplodendo può provocare gravissime ferite. Di colore arancione, come i capelli del campione di tennis altoatesino, la "bomba Sinner" è stata sequestrata a Napoli dai carabinieri, che hanno recuperato 486 ordigni illegali di vario tipo nell'abitazione di un 24enne incensurato dell'area Flegrea. Per fabbricarla, le diverse componenti della miscela esplosiva venivano ordinate via web, prevalentemente in Cina, e giungevano a destinazione separate per non destare sospetti.